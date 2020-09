Gazzetta: Osimhen ha trovato in Gattuso il miglior maestro per crescere ancora

Ultime calcio Napoli - Gli anni passano, ma certe caratteristiche del Gattuso calciatore riportano indietro con la memoria agli anni. La Gazzetta dello Sport dedica un breve focus ad una foto scattata durante un allenamento del Napoli, con Osimhen impegnato nel controllo del pallone mentre il suo allenatore entra in tackle:

"La rabbia agonistica e il fuoco animavano Gattuso, come succede oggi nelle vesti di allenatore, quando invece molti suoi colleghi mai penserebbero ad atteggiamenti del genere con i loro giocatori. Invece uno dei segreti in panchina sta proprio qui: la capacità di motivare la squadra dando l’esempio rappresenta uno dei segreti delle sue squadre. Osimhen ha trovato in Ringhio il miglior maestro per crescere ancora"