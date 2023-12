Gazzetta - Osimhen e Anguissa a scopo precauzionale in panchina con il Frosinone

Napoli Calcio - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport domani Walter Mazzarri non schiererà Osimhen e Anguissa. L'attaccante aveva accusato una fitta all'inguine contro il Cagliari:

"Ecco dunque che affrontare la squadra di Eusebio Di Francesco, per Mazzarri diventa un test importante per sondare nuovi equilibri in vista del prossimo mese senza i due campioni africani. Osimhen sabato aveva accusato una fitta all’inguine e dunque con ogni probabilità non sarà rischiato. Così come Anguissa ha bisogno di tirare il fiato, visto che dal rientro dell’infortunio muscolare (a fine ottobre) ha giocato nove gare consecutive da titolare in poco più di quaranta giorni".