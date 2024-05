Gazzetta - Oriali-Napoli: potrebbe avere un ruolo diverso da quello di team manager

Napoli - De Laurentiis è pronto a rendere Conte l'allenatore più pagato della serie A nonché della storia del club. Il presidente ed il tecnico hanno raggiunto l'intesa sotto l'aspetto economico, ma ci sono anche altri dettagli da sistemare affinché ci sia la fumata bianca. Tra gli argomenti di confronto c'è quello relativo allo staff tecnico ed alla figura di un fedelissimo di Conte come Oriali.

Conte vuole Oriali al Napoli

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Antonio Conte ha chiesto la figura di Oriali al suo fianco in questa avventura napoletana. Secondo il quotidiano, Oriali potrebbe non ricoprire il ruolo di team manager bensì di uomo di raccordo tra società e squadra.