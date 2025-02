Olivera brucia le tappe per anticipare il rientro in campo: quando potrebbe tornare a disposizione

Napoli - Arrivano importanti conferme sul rientro di Olivera in gruppo come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Il terzino uruguaiano, fermo ai box dalla gara contro la Fiorentina, sta lavorando duramente per provare a bruciare le tappe e mettersi a disposizione di Antonio Conte.

Infortunio Olivera: i tempi di recupero

Stando a quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Olivera potrebbe anticipare il rientro tra i convocati in vista di Como-Napoli della prossima settimana. Inizialmente, il suo ritorno era previsto per Napoli-Inter del 2 marzo, ma le sensazioni del calciatore sarebbero positive tanto da aprire uno spiraglio verso la convocazione contro la compagine allenata da Fabregas.