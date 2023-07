Gazzetta - Oggi Giuntoli sarà alla Continassa: firmerà per 5 anni

Serie A - Oggi Cristiano Giuntoli sarà per la prima volta alla Continassa per conoscere tutto l'ambiente Juventus si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"L’era Giuntoli è già iniziata, ma oggi entrerà nel vivo concretamente. In attesa dell’ufficialità, attesa per metà-fine settimana, in giornata il nuovo responsabile dell’area tecnica della Juventus sarà alla Continassa. Un blitz per visionare il centro sportivo, gli uffici, la sede, le strutture e per parlare di persona con il d.g. Francesco Calvo e con gli altri dirigenti bianconeri dopo i contatti telefonici degli scorsi giorni. Il d.s. scudettato, fresco di divorzio al fotofinish con il Napoli dopo 8 anni in azzurro e lo storico tricolore, inizierà a conoscere e prendere confidenza con il mondo Juventus. Un pianeta che lo vedrà protagonista almeno per i prossimi 5 anni".