Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport pubblica un altro nome per la fascia sinistra del Napoli: "Per la fascia sinistra oltre a Tsimikas, Giuntoli sta seguendo anche Michal Karbownik, 19 anni, esterno mancino del Legia Varsavia. Ha il contratto in scadenza nel 2021 e il suo cartellino dovrebbe costare meno di 5 milioni di euro. In questa stagione ha sommato 27 presenze e sette assist vincenti"