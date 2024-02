Gazzetta - Non solo Giampaolo: c'è anche una soluzione stile De Rossi per il Napoli

Napoli Calcio - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport non ci sarebbe solo il nome di Francesco Calzona per la panchina azzurra qualora De Laurentiis decidesse di esonerare Walter Mazzarri:

"Marco Giampaolo è una di queste: nessun problema ad accettare un contratto da traghettatore, anche perché sarebbe l’occasione giusta di tornare ad allenare un top club dopo l’esperienza negativa al Milan. E poi, sullo sfondo, c’è sempre Fabio Cannavaro, per un’operazione in stile De Rossi: un napoletano doc, garanzia per i tifosi, che porterebbe entusiasmo e un vento nuovo. Ma De Laurentiis non vuole cambiare tanto per farlo, non è nel suo stile".