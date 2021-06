Gazzetta - Non solo Basic, c'è anche De Ketelaere: doppio colpo per sostituire Fabian Ruiz

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli oltre a Basic starebbe pensando anche a De Ketelaere. Entrambi i colpi arriverebbero solo in caso di partenza di Fabian Ruiz.

De Ketelaer

DOPPIO COLPO

La rosea scrive: "L’alternativa a Fabian Ruiz potrebbe arrivare dal Belgio. Per tutta la stagione, Giuntoli ha seguito Charles De Ketelaere, 20 anni, centrocampista del Bruges. Il giovane trequartista belga è un profilo che piace parecchio al d.s. napoletano, che sta valutando l’offerta da presentare al Bruges. Il suo cartellino costa intorno ai 15 milioni di euro, ma Giuntoli ne vorrebbe risparmiare qualcuno e tramutarlo in bonus. Bisognerà capire, tuttavia, come evolverà la questione Fabian Ruiz. Se dovesse essere ceduto per la cifra richiesta (60 milioni) allora ci sarebbe la copertura economica per concludere due operazioni: quella di De Ketelaere, appunto, e quella di Toma Basic del Feyenoord, al quale verrebbe affidata la regia del gioco del nuovo Napoli di Spalletti".