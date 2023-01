Gazzetta - Non è eresia dire che dopo Haaland c'è Osimhen: in Premier League lo monitorano con attenzione

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul valore di Victor Osimhen:

"E se dopo Haaland ci fosse Osimhen? Non è un’eresia. E infatti in Premier seguono con preoccupante attenzione la sua evoluzione. Il nigeriano è una splendida combinazione di forza fisica, velocità e agilità, il che gli consente di essere prepotente in area ma anche di partire a tutta velocità dalla trequarti. Pep sta insegnando a Haaland a entrare nella manovra, ma anche Spalletti lavora sull’integrazione di Osimhen che, molto più di ieri, arretra alla Lukaku vecchia maniera per attirare il difensore, dettare l’appoggio e poi partire. Un 9 completo, d’area e da ripartenza, che cresce anche in personalità. Dopo Haaland, chi lo non sceglierebbe?"