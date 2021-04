Gazzetta - Nicola studia le mosse per bloccare il Napoli: turnover limitato in vista degli azzurri

SERIE A - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulle scelte di Davide Nicola per il Napoli: "Turnover limitato: il Napoli merita la massima attenzione. Ma qualcosina rispetto al Bologna può cambiare, una o due novità vanno previste. In avanti Sanabria dovrebbe ritrovare un posto dall’inizio di fianco a quel Belotti che aveva sostituito al Dall’Ara al 27’ della ripresa. Di conseguenza Simone Zaza, in campo per tutta la gara contro i rossoblù, andrà in panchina per l’eventuale rush finale. Un cambio tra punte che Davide Nicola si augura di non dover fare perché vorrebbe dire che il risultato in essere è positivo".