Gazzetta - Nicola a rischio esonero: Fabio Cannavaro non gradirebbe Salerno per un episodio dell'anno 98-99

Serie A - "I tifosi della Salernitana si interrogano su Davide Nicola: sarà ancora lui il tecnico della prossima stagione?". L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non esclude un possibile addio del tecnico dopo il divorzio a sorpresa tra Iervolino e Sabatini.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Il nuovo contratto è stato firmato, ma non ancora depositato. Ieri il club ha chiesto all’allenatore se intende rispettare l’accordo anche in assenza di Sabatini e la sua prima risposta è stata positiva. Però è chiaro che qualche dubbio rimane e infatti sono già circolati i primi nomi di possibili sostituti. Si passa dal sogno De Zerbi (che, dopo il bel percorso con il Sassuolo e la sfortunata e drammatica esperienza di Donetsk in cui ha comunque ottenuto la qualificazione ai gironi di Champions, difficilmente accetterebbe di avere come massimo obiettivo la salvezza) all’ipotesi Cannavaro. Fabio, però, non piace alla piazza a causa di un vecchio episodio risalente addirittura all’esperienza della Salernitana nella Serie A 1998-99"