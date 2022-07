Gazzetta - Nessuna offerta per Zielinski: giocherà ancora nel Napoli

Ci sono offerte per Piotr Zielinski? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive un po' qual è la situazione di mercato sul futuro del centrocampista polacco che ha un contratto ancora lungo con il Napoli.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Nonostante questo, il classe ’94 che l’Udinese ha portato molto giovane in Italia con una grande intuizione, è atteso adesso alla definitiva consacrazione in maglia azzurra. Nel recente passato Zielinski ha attirato le attenzioni delle grandi d’Europa, a partire dal Liverpool, ma se questi interessi non si sono concretizzati è anche perché da parte sua non sono arrivate sempre prestazioni all’altezza.

Così, paradossalmente, proprio questa alternanza di rendimento si è rivelata una fortuna per il Napoli che non si è mai trovato dinanzi al bivio se lasciarlo partire o tenerlo. Offerte sontuose non sono arrivate neppure nelle ultime settimane, nelle quali - complici pure le buone prestazioni in Nations League - Zielinski ha riacquistato fiducia".