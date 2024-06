Gazzetta - Nelle parole di Di Lorenzo non c'è apertura al Napoli: l'agente andrà in Germania da lui, la Juve in agguato

Secondo la Gazzetta dello Sport non ci sarà alcun ripensamento da parte di Giovanni Di Lorenzo il quale sembra deciso nel voler andare via dal napoli nonostante il pressing di Antonio Conte che ha ribadito l'incedibilità all'agente Mario Giuffredi qualche giorno fa.

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il futuro di Giovanni Di Lorenzo:

"Il capitano passa al contrattacco ma nelle sue parole non c’è apertura al Napoli o a un’ipotesi di inversione a U. Toccherà al suo agente mediare nei prossimi giorni e capire se qualcosa è cambiato da quando è in Nazionale. Giuffredi raggiungerà la Germania per assistere al match di esordio dell’Italia e magari il giorno dopo parlerà con Di Lorenzo. Lo aggiornerà sulla lunga chiacchierata avuta con Manna e Conte. E chissà, magari anche sulla corte che sottotraccia porta avanti la Juve, pronta ad approfittare di questo momento di massima tensione".