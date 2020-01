Gazzetta - Nel gruppo dei “ricusatori” del Napoli ci sono i giocatori di “area Raiola”, ci sono ripercussioni sul mercato?

Notizie calcio Napoli - Nella vicenda relativa alle multe post-ammutinamento, il Napoli ha nominato come proprio arbitro per i 24 collegi da formare il giuslavorista Bruno Piacci, i giocatori hanno nominato diversi altri esperti come arbitri, ma è clamorosa l’istanza di ricusazione, fatta attraverso i propri legali, da parte di almeno sei giocatori del Napoli. Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

I giocatori ricusano l'arbitro scelto dal Napoli