Gazzetta - Neanche lo stesso Lukaku immaginava un impatto così a Napoli: si sente in debito con Conte e ADL

Nemmeno Romelu Lukaku si aspettava un impatto così con il Napoli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che racconta di un attaccante che si sente in debito con tifosi, Conte e De Laurentiis. Romelu vuole ripagare sul campo tutto questo affetto ricevuto.

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport:

"Un impatto talmente forte, da sorprendere anche lui. Tra Romelu Lukaku e il Napoli è stato più di un amore a prima vista. È stato un corteggiamento al buio, un desiderio durato mesi.

A Napoli lo hanno voluto come icona del Rinascimento, come pilastro della nuova era. Lo hanno scelto per cancellare un anno nero e rituffarsi verso un futuro sempre più azzurro.EadessoRomelusisente indebito,versola città,versoAntonio Conte e verso Aurelio De Laurentiis".