Gazzetta: Napoli-Torino è una seduta liberatoria sul lettino dell’analista per il tifoso azzurro! Dev'essere verificata una cosa

Napoli Calcio - Sono quasi 30mila i biglietti già staccati in prevendita per Napoli-Torino, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Finora la gioia dei tifosi è stata molto contenuta. Segno di maturità, ma anche ferite da rimarginare dopo l’inatteso pari il 23 maggio contro il Verona. Forse il maggiore afflusso al Maradona diventa anche una sorta di seduta liberatoria sul lettino dell’analista per il tifoso del Napoli. Perché a guidare l’avversario ci sarà Juric che nella scorsa stagione guidava il Verona. Il Napoli ha sofferto le marcature a tuttocampo che Ivan chiede ai suoi, il tifoso vuole verificare la crescita della squadra e con una vittoria voltare definitivamente pagina"