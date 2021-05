Gazzetta - Napoli su Pedraza: relazione positive dallo scouting, la situazione

CALCIOMERCATO NAPOLI - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport nei radar di Cristiano Giuntoli ci sarebbe finito anche Alfonso Pedraza del Villarreal.

Alfonso Pedraza

NAPOLI INTERESSATO A PEDRAZA

La rosea scrive: "Al Villarreal gioca anche Alfonso Pedraza, terzino sinistro per il quale le relazioni sono positive, ma non al punto da finire tra le priorità azzurre. Un nome che si aggiunge a quello di Nuno Tavares, talentino mancino del Benfica che interessa anche alla Roma. Operazioni comunque in stand-by, in attesa del sipario sul campionato"