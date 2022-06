Gazzetta - Napoli rischia di perdere Deulofeu se non si sblocca prima cessione Politano

Calciomercato Napoli - La fase di stallo per la cessione di Politano rischia di far saltare l'affare Deulofeu. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega come il Napoli, se non effettuerà prima una cessione, non potrà affondare il colpo per l'attaccante dell'Udinese.

Politano

Politano al Valencia?

Ecco cosa scrive Gazzetta: