Gazzetta - Napoli, pronti 85 milioni per Osimhen e Gabriel: domani contatto tra ADL ed il patron del Lille! C'è la volontà di chiudere

Ultime notizie mercato Napoli - Il grande obiettivo di mercato del Napoli è senza ombra di dubbio Victor Osimhen, bomber nigeriano del Lille che è stato anche a Napoli nei giorni scorsi per avere un primo contatto con la realtà napoletana. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centravanti, di ritorno dal suo soggiorno napoletano, ha detto di volere solo gli azzurri al presidente del club che detiene il suo cartellino dal momento che è stato folgorato dalla bellezza della città e dal progetto del Napoli.

L'offerta del Napoli al ragazzo è di 2.5 milioni a stagione più una serie di bonus legati ai risultati e al suo rendimento. Il Lille, però, sta riflettendo dal momento che l'intenzione degli azzurri è quella di allargare l'offerta non solo ad Osimhen ma anche a Gabriel Magalhaes, difensore brasiliano che tanto piace a Giuntoli e Gattuso. Per averli entrambi, la società di De Laurentiis è disposta a mettere sul piatto 85 milioni di euro così divisi: 60 per il nigeriano e 25 per il centrale brasiliano.

La pista è confermata anche dalla trattativa che il Lilla sta portando con l’Ajax per il giovane Sven Botman, anche lui difensore centrale, che si trasferirebbe in Francia per una cifra compresa tra gli 8 e i 9 milioni di euro, proprio per sostituire Gabriel. Nella giornata di domani è previsto un contatto telefonico tra Lopez e De Laurentiis. I rapporti tra i due presidenti sono molto cordiali ed entrambi hanno manifestato la volontà di chiudere l’operazione.