Gazzetta - Napoli-Milan è già un bivio: chi cade si fa molto male

Calcio Napoli - La gara di questa sera al Maradona è molto importante sia per il Milan che per il Napoli. Ecco cosa scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Il Milan è pur sempre a un solo punto dall’Inter, e ha un punto in più rispetto al torneo scorso, ma i ripetuti problemi tattici hanno intaccato la popolarità di Pioli; il plateale problema del gol e il deludente contributo dei nuovi arrivati hanno avvilito l’ambiente. Pioli non può permettersi la terza sconfitta in una settimana. Garcia, in ritardo di 6 punti su Spalletti, non può rallentare il passo. Per questo Napoli-Milan è già un bivio: chi cade, si fa molto male"