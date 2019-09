Gazzetta - Napoli-Liverpool, boom di presenze al San Paolo: superata quota 50mila!

Prima la Sampdoria, poi la prima di Champions al San Paolo. Nello stadio ristrutturato. L'edizione online de la Gazzetta dello Sport fornisce alcuni dati relativi al big match contro i Reds nell'impianto di Fuorigrotta. Martedì, il Napoli esordirà in Champions League e l'avversario merita il massimo dell'accoglienza e della attenzioni. Perciò per sostenere la squadra contro i campioni in carica del Liverpool saranno oltre 50.000 le persone che assisteranno dal vivo a questa super sfida. Che il San Paolo ha già ospitato nella scorsa edizione della Champions. Quella sera, i Reds vennero piegati dal gol nei minuti finali realizzato da Lorenzo Insigne. Una prodezza che, alla fine, non servì per accedere agli ottavi.