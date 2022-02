Gazzetta - Napoli e Inter squadre dominanti: due statistiche le rendono uniche in Italia

Notizie calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Napoli ed Inter sono praticamente due squadre dominanti per la loro filosofia di gioco. La formazione allenata da Luciano Spalletti è al primo posto per quanto riguarda il possesso palla mentre quella di Simone Inzaghi spicca per i tiri scagliati verso la porta avversaria.

Napoli Inter, le statistiche possesso palla e tiri