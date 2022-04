Napoli chiede di vedere titolari Mertens e Osimhen insieme, Gazzetta svela il pensiero di Spalletti

Seduta mattutina ieri per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma lunedì 18 aprile alle ore 19 allo Stadio Maradona. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Mertens e Osimhen assieme dal 1'?

"La piazza chiede di vedere titolari Mertens e Osimhen insieme. Ma non è questo il pensiero dell’allenatore: «È possibile vederli. C’erano anche domenica. Quando eravamo alla pari e ci siamo allungati, loro c’erano... Accetto l’idea dei tifosi ma io devo pensare agli equilibri della squadra». E qui c’è anche la difesa dei centrocampisti più giù di corda domenica contro la Fiorentina. «Fabian l’ho visto molto meglio in allenamento. Ha meno fastidio ed è fra quelli che può partire titolare. A me anche Zielinski pare che stia bene, la brillantezza l’ho vista. Zielu è molto forte e si collocherà nei giocatori top»"

