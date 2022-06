Calciomercato Napoli - Il Monza vuole tre calciatori del Napoli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega come Berlusconi voglia aprire una trattativa con De Laurentiis.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"C’è il Monza di Silvio Berlusconi che appare interessato a tre giocatori del Napoli, tutti attaccanti: il centravanti Petagna e gli esterni Politano e Ounas. Ancora è presto per parlare di trattative, ma anche in questo caso il Napoli si sta preparando per le alternative"