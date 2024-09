Gazzetta - Momento complicato per Rafa Marin: zero minuti con il Napoli e tribuna con la Spagna

Napoli - Non è certamente un momento facile per Rafa Marin. Il difensore non ha ancoran giocato un minuto con il Napoli ed è andato in tribuna con la nazionale spagnola U-21. Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport:

"Inizio di stagione complicato per Rafa Marin: il difensore prelevato in estate dal Real Madrid per 12 milioni, non ha ancora debuttato in Serie A e ieri ha collezionato la seconda tribuna consecutiva con la Spagna Under 21. Oggi tornerà in Italia e nelle prossime ore si metterà a disposizione di Conte".