Gazzetta - Milik-Roma, diktat dei giallorossi a Giuntoli: 15 milioni più bonus o prestito con riscatto

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive su Milik: "La testa di Edin sembra piena di pensieri. Sa che la Juve può dargli delle garanzie tecniche che in questo momento la Roma (che per questo non molla Milik, offrendo 15 più bonus o prestito con riscatto), neppure con l’arrivo dei Friedkin, è in grado di dargli Ma a Roma sta bene e sa che la società – oltre a essere pronta a spalmargli il contratto fino al 2023 – sarebbe in difficoltà se vendesse il capitano dopo aver perso Zaniolo”.