Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica spazio agli addi in casa Napoli partendo da quello di Josè Callejon che ieri ha vestito i gradi di capitano e giocato la sua ultima gara al San Paolo. Poi c'è Milik: il polacco non è sceso in campo terminando la stagione anonimamente in panchina. Secondo la rosea, la scelta di non farlo entrare è stata presa da Gattuso che l'ha voluto punire.