Gazzetta - Mertens si accontenterà ingaggio minimo pur di restare: la riconferma dà un segnale

Dries Mertens rinnova con il Napoli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro dell'attaccante belga in azzurro. la sua probabile riconferma non è soltanto per una questione tecnica ma anche di spogliatoio visto che ci saranno molti addii la prossima estate secondo il quotidiano.

Mertens

Rinnovo Mertens: le cifre