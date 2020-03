Gazzetta - Mertens-Napoli, sarà biennale con opzione per un altro anno. Possibile anche un ruolo in società: tutti i dettagli dell'accordo

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Mertens: "Mertens e Napoli, Napoli e Mertens: il felling è fortissimo e collaudato. Lo ha capito anche Aurelio De Laurentiis che, al di là delle qualità tecniche del giocatore, mai messe in discussione, ha considerato anche il forte attaccamento del nazionale belga alla città e al club. I due si sono incontrati, una quindicina di giorni fa, prima che scattassero le restrizioni in tutto il Paese e hanno discusso del rinnovo, trovando la soluzione ideale per entrambi. L’annuncio dell’accordo ha fatto felice un’intera tifoseria, che vede in lui e Lorenzo Insigne la speranza per il futuro. E poi, c’è l’intesa con Rino Gattuso. Proprio l’allenatore ha posto come condizione il rinnovo di Mertens per cominciare a discutere la sua conferma per il prossimo anno. Una mera formalità da sbrigare non appena tutto ritornerà alla normalità. Ed in quello stesso momento ci sarà anche la firma dell’attaccante belga sul nuovo biennale che lo porterà al compimento dei 35 anni. Ci sarà un’opzione per un altro anno. Diversamente, a Dries potrebbe essere offerto un ruolo in società. Insomma, per lui, Napoli potrebbe essere per sempre., anche quando deciderà di appendere gli scarpini".