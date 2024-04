Gazzetta - Meret ai saluti: il Napoli ha già scelto il sostituto

Calciomercato Napoli - Il futuro di Alex Meret al Napoli è tutto da decifrare. Il suo contratto verrà automaticamente rinnovato per un'altra stagione ma il suo agente ha fatto già capire che non intende far restare il calciatore con un solo anno di contratto spingendo dunque per un prolungamento pluriennale.

Stando a quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe praticamente deciso di cedere Meret nella prossima finestra di mercato. Gli alti e bassi del portiere hanno convinto il club a puntare su Elia Caprile attualmente in prestito all'Empoli.