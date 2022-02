Gazzetta - Media punti da urlo per il Napoli quando schiera Osimhen: il dato

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia l'impatto positivo che ha Victor Osimhen sul rendimento generale della squadra azzurra.

"Nessun dubbio sul fatto che con Osimhen centravanti il Napoli assuma una forza d’urto difficilmente arginabile. Il portentoso gol di Venezia “pesantissimo” per rientrare nella lotta per lo scudetto, è frutto di qualità atletiche non comuni fra centravanti. E se anche la statistica aiuta - con lui in partita 2,5 punti di media, addirittura - c’è poi un discorso tecnico-tattico importante. Nel panorama europeo non sono tanti i “numeri 9” con le caratteristiche di Victor".