Gazzetta - Mazzocchi-Napoli, contratto di 3 anni e mezzo. Rilancio importante di ADL per chiudere con Iervolino: le cifre

Calciomercato Napoli - Il Napoli insiste per Pasquale Mazzocchi della Salernitana. Come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, gli azzurri si sono spinti ad offrire 2.5 milioni più bonus alla Salernitana per convincerla a cedere il terzino. Il Napoli non farà ulteriori rilanci anche perché ha l'accordo con il calciatore.

Mazzocchi al Napoli

Stando a quando si legge sulla Gazzetta dello Sport, Mazzocchi ha dato il totale gradimento al trasferimento in azzurro. Il ragazzo è desideroso di sfruttare l'occasione di poter approdare in un club blasonato. Il Napoli ha raggiunto un accordo con Mazzocchi per un contratto di 3 anni e mezzo. Ora è tutto nelle mani di Iervolino. Sabatini nei giorni scorsi ha fatto intendere che l'offerta del Napoli era troppo bassa.