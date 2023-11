Gazzetta - Mazzarri ha lanciato subito un segnale forte e chiaro già nel primo allenamento: ecco cosa ha fatto

Calcio Napoli - Come si legge sulla Gazzetta dello Sport ieri Walter Mazzarri ha voluto subito dare un segnale chiaro e forte a tutti i calciatori presenti in attesa di riavere a disposizione anche i nazionali:

"Per farlo, occorre lavorare su concetti base. Mazzarri sul campo ha voluto subito sottolineare alcune scelte filosofiche fondamentali. Come, per esempio, l’aggressione alta per la riconquista rapida del pallone. E ha cominciato le esercitazioni in questo senso.

Dimostrando che non sono solo parole, le intenzioni di migliorare le sue conoscenze e proporre un calcio sempre più moderno e giocato a gran ritmo e puntando alla porta avversaria. Certo, dovrà aspettare almeno una settimana per vedere al completo la sua squadra, al ritorno delle nazionali. Ma un segnale bisognava darlo e Walter ha voluto darlo forte e chiaro".