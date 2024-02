Gazzetta - Mazzarri cambia ruolo ad Anguissa: le nuove direttive per il centrocampista

Napoli Calcio - Walter Mazzarri ha preventivato un nuovo ruolo per Frank Zambo Anguissa. Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, per il camerunense è pronto il ruolo a due con Lobotka in un 3-4-3. Una zona di campo diversa in quanto Frank, negli ultimi anni azzurri, ha sempre fatto la mezzala in una mediana a tre.

Anguissa cambia ruolo

Ecco cosa si legge sulla Gazzetta dello Sport: