Gazzetta - Manna valuta due bomber per sostituire Simeone: uno è retrocesso in B

In attesa di capire se arriverà o meno un'offerta di pari valore della clausila rescissoria di Osimhen, il Napoli si sta muovendo su quello che potrebbe essere definito come attaccante di riserva per la prossima stagione. A quanto pare, Giovanni Simeone lascerà l'azzurro ed allora Manna starebbe valutando alcuni profili per rimpiazzarlo.

Calciomercato Napoli, Simeone sarà ceduto

Calciomercato Napoli - Stando a quanto si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, su Giovanni Simeone ci sarebbero Lazio e Bologna. Il Napoli avrebbe individuato in Lucca dell'Udinese e Pinamonti del Sassuolo, retrocesso in serie B, i calciatori giusti per rimpiazzare il Cholito in rosa. Vedremo se saranno loro i prescelti da Manna anche se nel frattempo la priorità viene logicamente data al futuro di osimhen.