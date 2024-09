Gazzetta - Lukaku non restituirà mai il tesoro che si è portato via Osimhen, Conte ha impiantato un ordigno pericoloso come McTominay

Ultime notizie SSC Napoli - Cercasi gol in casa Napoli e Juventus, che secondo la Gazzetta dello Sport hanno problemi da risolvere:

"Antonio Conte deve migliorare la fase offensiva. Dipenderà molto dalla crescita di Lukaku che comunque non restituirà mai tutto il tesoro che si è portato via Osimhen. Aiuterà molto anche l’estro di Neres. Intanto Conte ha già impiantato con successo un ordigno pericoloso come McTominay. Nelle invidiate settimane di lavoro, libere da coppe, Antonio metterà a punto il resto"