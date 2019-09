Gazzetta - Lozano in panchina, entrerà a partita in corso: Ancelotti lo vuole al meglio contro il Liverpool

Hirving Lozano dovrebbe partire dalla panchina contro la Sampdoria. Stando alle ultime di formazione, sarà Younes a giocare titolare contro i blucerchiati. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti riferisce che Lozano siederà in panchina, all’inizio, per poi subentrare eventualmente a partita in corso. Una scelta ponderata, perché l’allenatore lo vuole nella forma migliore per martedì sera. È vero che c’è prima il campionato, ma il pensiero del Liverpool non può non essere considerato. E Lozano è un elemento troppo importante per rischiarlo prima dell’evento Champions.