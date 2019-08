Gazzetta - Lozano assente a Firenze, non sarà convocato: l'intenzione è di farlo esordire a Torino contro la Juventus!

Ultimissime calcio Napoli - Il lungo tour di Hirving Lozano, il cui acquisto dal Napoli sarà ufficializzato oggi, dovrebbe concludersi nel pomeriggio, quando raggiungerà il centro sportivo di Castel Volturno per conoscere il suo nuovo allenatore Carlo Ancelotti e mettersi a sua disposizione. Lo racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"E’ probabile che il messicano svolga già il suo primo allenamento coi nuovi compagni, ma non sarà nell’elenco dei convocati per la trasferta di Firenze per la prima giornata di campionato. L’intenzione è di farlo esordire all’Allianz Stadium nello scontro diretto della seconda giornata, contro la Juventus"