Gazzetta - Lindstrom è un'arma in più per Garcia: ecco come potrebbe cambiare il Napoli

Calcio Napoli - L'arrivo di Lindstrom garantisce a Rudi Garcia non solo grande qualità in attacco, ma anche grande duttilità tattica potendolo schierare sia nel 4-2-3-1 che 4-3-3. Ecco cosa scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport:

"Allo stesso tempo, Rudi Garcia ne guadagna in duttilità. Lindstrom non è soltanto un esterno offensivo che può essere impiegato su entrambe le fasce, ma è anche in grado di giocare in posizione più centrale come trequartista, sia da solo che con un altro compagno a ridosso della punta.

Proprio per questo motivo, il tecnico ha finalmente un’arma tattica in più, che può favorire il passaggio al 4-2-3-1 a due centrocampisti aggiungendo la sua qualità sulla trequarti, sia dall’inizio sia a gara in corso".