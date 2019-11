Gazzetta - Lega Calcio, spuntano tre candidati per la presidenza: c'è anche l'ex leghista Maroni

Si avvicina la data del 2 dicembre, quando l'assemblea di Lega sarà chiamata, salvo rinvii, a eleggere il suo nuovo presidente dopo l'aut aut della Figc che ha annunciato la volontà di nominare un commissario ad acta in caso non fosse trovato il sostituto del dimissionario Micicchè. Non si sono ancora spente le polemiche sul caso riguardante le elezioni di 18 mesi fa e che ha portato Miccichè a fare un passo indietro, anzi le modalità e la rapidità con cui è stato chiesto un nuovo nome, ha acuito distanze e fatto crescere i sospetti tra cordate e singoli protagonisti. Nel frattempo però iniziano le trattative e crescono i rumors sui possibili candidati. Per molti l'ideale sarebbe convincere Micicchè a tornare, impresa non semplice però. Altri nomi circolano. Tra le personalità di garanzia del mondo economico, politico e finanziario ci sono: Antonella Mansi, Roberto Maroni e Tremonti. A riportare la notizia è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.