Gazzetta - Leao a Napoli segnò grazie a Brahim Diaz e Tonali che oggi non sono nel Milan

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Leao:

"Il Milan che ha un centravanti di 37 anni, all’asciutto dal primo settembre, ha un vitale bisogno di ritrovare il Leao del 4-0 al Maradona. Ma, notare: il primo gol lo segnò grazie a un invito illuminato di Diaz nella profondità; il secondo grazie a Tonali che sradicò la palla dai piedi di Zielinski. Oggi un rifinitore come Diaz e un recuperatore come Tonali, il Milan non ce li ha. È un altro Milan. Può crescere, ma solo se cresce il giocatore migliore: Rafa Leao".