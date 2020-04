Gazzetta - Le tv non cambiano idea, sesta rata per i club è a rischio: si cerca dialogo tra Lega e broadcaster

Ultimissime Napoli - L'incertezza sulla ripresa del campionato pesa anche sui diritti tv come spiega l'edizione odierna di Gazzetta: "Oggi però club e Lega si sentono tutelati dai contratti in essere. Il «corrispettivo non può essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato nel caso che il licenziatario non possa esercitare tutto o in parte alcuno dei diritti audio-televisivi o non possa sfruttare in tutto o in parte il segnale per qualsiasi causa diversa da inadempimento della Lega serie A». Oggi la maggioranza dei club resta intenzionata a riprendere il campionato, dunque si aspettano che i pagamenti siano regolarmente rispettati. E la causa di forza maggiore non è contemplata negli accordi. Probabilmente i club verranno disattesi. Senza aver ricevuto il prodotto su cui hanno investito anche le tv prenderanno tempo. Il principio resta quello di ottenere sconti anche per quanto riguarda la prossima stagione, l’ultima del triennio interessato. Sia Sky che Dazn non commentano ma fanno filtrare l’idea di un dialogo costruttivo con la Lega alla ricerca di soluzioni opportune".