Gazzetta - Le due ragioni che hanno convinto De Laurentiis a non ricucire lo strappo con Gattuso: il patron non ha voluto replicare per salvaguardare il lavoro della squadra

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su De Laurentiis: "Quella del presidente non transigerà, ormai ha deciso di chiudere con Gattuso e da alcuni mesi sta già lavorando alla scelta del sostituto. Sono tanti gli aspetti che ne hanno determinato la rottura, a partire dalla disastrosa gestione dell’emergenza tecnica nei mesi di gennaio e febbraio, fino agli attacchi frontali che l’allenatore non gli ha risparmiato, al punto da dovergli imporre il silenzio stampa per evitare uno scontro pubblico, che non avrebbe fatto bene all’ambiente. Attacchi che il presidente ha assorbito, senza rilanciare, per non compromettere il lavoro della squadra"