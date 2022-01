Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla prestazione del Napoli a Bologna.

"Troppo poco per il Bologna contro questo Napoli tracimante. Che però deve trovare continuità evitando quei blackout che in dicembre (sconfitte interne con Atalanta, Empoli e Spezia) l’hanno allontanato dalla vetta. Ammirare nel finale le accelerate di Osimhen, che spreca anche una buona occasione, dà l’impressione che per il Napoli si stia aprendo una terza fase. Quella della maturità".