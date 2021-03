Gazzetta lancia Osimhen-Lozano: assieme costano al Napoli meno di Koulibaly e Insigne! C'è un motivo per cui restano i cardini del futuro

Ultime notizie Napoli - Il messicano Hirving Lozano e il nigeriano Victor Osimhen ora sono i due capisaldi dai quali il Napoli ripartirà - Champions o non Champions - nella prossima stagione. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Anche valutando il taglio del monte ingaggi messo in programma dal club, questi attaccanti - per via della fiscalità agevolata per chi è arrivato negli ultimi due anni dall’estero - guadagnano al top ma costano al club di ingaggio insieme circa 10 milioni. Meno del solo Koulibaly (11) e di Insigne (8,5). Anche per questo motivo Osimhen e Lozano restano i cardini del Napoli futuro"