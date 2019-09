Gazzetta lancia l'allarme: Lozano rientra a ridosso della Samp, Llorente si allena da dieci giorni, Insigne-Milik ko! Ancelotti ha due sole certezze

Notizie Calcio - C’è un usato garantito sul quale l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti punterà per affrontare i problemi dell’attacco. Ci sarà spazio per José Callejon e Dries Mertens, sabato pomeriggio, contro la Sampdoria alla ripresa del campionato: lo afferma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Scelte in qualche modo quasi obbligate considerati gli imprevisti che l’allenatore sta affrontando in questo periodo. Parlare di abbondanza, adesso, sarebbe quasi un controsenso. E’ vero, il Napoli ha un organico sufficiente per affrontare le emergenze, soprattutto in attacco. Ma la questione diventa delicata quando ti ritrovi Insigne e Milik bloccati da problemi muscolari; Lozano che rientrerà dal Messico soltanto giovedì pomeriggio, a 36 ore dall’inizio della partita e Fernando Llorente che si sta allenando coi nuovi compagni soltanto da 10 giorni"