Gazzetta - La staffetta Demme-Lobotka potrebbe essere l’arma vincente contro il Barcellona

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Demme e Lobotka: "Demme eccelle nell’ordine e nella geometria che riesce a dare alla squadra. Ha una resistenza incredibile e soprattutto garantisce una copertura alla difesa, come se fosse capace di sdoppiarsi per la capacità che ha di chiudere gli spazi in fase di non possesso. Lobotka ha tempi di gioco rapidi, e capita spesso che abbia già deciso dove indirizzare il pallone prima che gli arrivi, smistandolo con un solo tocco. Questo consente al Napoli di anticipare le giocate e trovare con maggiore continuità gli inserimenti di mezzali molto tecniche, quali sono Fabian Ruiz e Piotr Zielinski".