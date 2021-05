CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "La scelta di Spalletti è stata ponderata bene, De Laurentiis l’aveva già contattato a gennaio per sostituire Gattuso. L’ex tecnico interista è un assertore del 4-2-3-1, il modulo che ha caratterizzato la gestione Gattuso e che ha esaltato le qualità degli attaccanti. Ed è a questo schema che si affiderà il nuovo tecnico che non allena da due anni e che non vede l’ora d’iniziare la nuova avventura"