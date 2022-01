Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul calciomercato del Napoli:

"E’ in posizione di attesa sul mercato il Napoli. Non ha in ballo operazioni per il futuro – vedi acquisti di Rrahmani e Petagna lasciati ai club di origine due anni fa – e medita anche sull’operazione del terzino sinistro. La ritrovata condizione di Ghoulam toglie impellenza all’intervento. Certo però che se si potesse portare a conclusione l’affare Reinildo…"