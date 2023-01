Gazzetta - La mossa da leader di Spalletti a Castel Volturno in vista di Inter-Napoli

Una mossa da leader. Così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport definisce un bel gesto di Luciano Spalletti ieri a Castel Volturno nei confronti della sua squadra. Il Napoli, nonostante la festività, si è allenato lo stesso perchè tra pochi giorni c'è proprio il big match contro i nerazzurri.

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport su Luciano Spalletti

"Tutti uniti, per centrare l’obiettivo. Luciano Spalletti sa bene come si tiene unito il gruppo e l’importanza di ogni singolo ingranaggio, così ieri ha radunato tutti, anche i dipendenti del club, nella sala stampa del centro sportivo per gli auguri di buon anno e un breve discorso. Mossa da leader, in attesa dell’Inter".